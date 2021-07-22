Продовольче агентство ООН заявило, що тисячі сімей на півдні Мадагаскару знаходяться на межі голоду, оскільки в країні фіксується найсильніша посуха за чотири десятиліття.

Про це повідомляє британська газета The Independent.

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Бізлі пояснив, що він зустрічав жінок і дітей, які “йшли годинами”, щоб дістатися до пунктів роздачі їжі. За його словами, “це були ті, хто був достатньо здоровий, щоб вижити”.

Більш 1,14 мільйона людей опинилися на межі голоду. Сім’ї місяцями харчувалися сирими плодами червоного кактуса, диким листям і сараною.

У ВПП попередили, що приблизно 14 000 осіб вже знаходяться в катастрофічних умовах, а до жовтня їхня кількість збільшиться вдвічі.

Девід Бізлі зазначив, що хоча Мадагаскар не вплинув на зміну клімату, його жителі “платять найвищу ціну”.

У ВПП повідомили, що на Мадагаскарі рівень недоїдання серед дітей у віці до п’яти років майже подвоївся за останні чотири місяці – до 16,5%. В районі Амбовомбе 27% в населення перебувають у небезпечній для життя ситуації.

За даними ООН, близько 41 млн осіб у всьому світі знаходяться на межі голоду.