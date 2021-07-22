Про це повідомляє британська газета The Independent.
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Бізлі пояснив, що він зустрічав жінок і дітей, які “йшли годинами”, щоб дістатися до пунктів роздачі їжі. За його словами, “це були ті, хто був достатньо здоровий, щоб вижити”.
Більш 1,14 мільйона людей опинилися на межі голоду. Сім’ї місяцями харчувалися сирими плодами червоного кактуса, диким листям і сараною.
У ВПП попередили, що приблизно 14 000 осіб вже знаходяться в катастрофічних умовах, а до жовтня їхня кількість збільшиться вдвічі.
Девід Бізлі зазначив, що хоча Мадагаскар не вплинув на зміну клімату, його жителі “платять найвищу ціну”.
У ВПП повідомили, що на Мадагаскарі рівень недоїдання серед дітей у віці до п’яти років майже подвоївся за останні чотири місяці – до 16,5%. В районі Амбовомбе 27% в населення перебувають у небезпечній для життя ситуації.
За даними ООН, близько 41 млн осіб у всьому світі знаходяться на межі голоду.
- Раніше в ООН попередили, що посуха є глобальною кризою, яка ризикує стати “наступною пандемією”, якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними ресурсами та кліматичною ситуацією.
- Організація Об’єднаних Націй (ООН) у своєму звіті зазначила, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.
- Світова економіка може втратити до 18% глобального ВВП до 2050 року через зміни клімату, якщо не вжити попереджувальних заходів. Про це йдеться у звіті Swiss Re – однієї з найбільших перестрахувальних компаній у світі.