Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Південь”.
Дрон намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині.
У пресслужбі зазначили, що максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.
25 липня підрозділ протиповітряної оборони Січеславської бригади ЗСУ збив ще один російський Су-25.
Тоді ж десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” збили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.
- Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що військовий Нацгвардії збив з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) “Ігла” вже шостий за рахунком російський літак. 19-річного строковика прозвали “Запорізьким месником”.
- 24 липня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі чотири крилаті ракети типу “Калібр”, котрі росіяни випустили у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря.
- Триває сто п’ятдесят третя доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.