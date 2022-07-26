Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Південь”.

Дрон намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині.

У пресслужбі зазначили, що максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.

25 липня підрозділ протиповітряної оборони Січеславської бригади ЗСУ збив ще один російський Су-25.

Тоді ж десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” збили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.