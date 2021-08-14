В Одеській області співробітники місцевого управління поліції потрапили в ДТП під час відрядження. Унаслідок автопригоди троє правоохоронців загинули.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

Трагічна подія сталася напередодні, 13 серпня, по дорозі з Татарбунар у Сарату (в Білгород- Дністровському районі Одещини).

Згідно з попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Одеській області в селі Зоря з’їхали на службовому автомобілі в кювет.

Унаслідок ДТП троє працівників поліції загинули, ще один травмований.

Як уточнили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, на момент ДТП правоохоронці вже поверталися з відрядження до Одеси.

Обставини аварії встановлюються. На місці працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

У поліції Одеської області тим часом назвали імена загиблих. Це:

• 38-річний майор поліції Ігор Ольховський;

• 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький;

• 26-річний капітан поліції Олександр Братінов.

Розслідування за фактом ДТП проводитиметься за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Справу будуть розслідувати співробітники Державного бюро розслідувань.