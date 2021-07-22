На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) помилково вказали кордони України, відокремивши анексований Росією Крим від материкової частини країни.

Про це повідомляють #Букви.

Під час відвідин вебсайту Олімпіади в Токіо, користувачу пропонують за допомогою спеціального вікна Olympics Cheer Zone переглянути результати команд. Разом з тим, організатори підготували інтерактивну мапу, яка допоможе відвідувачам сайту зорієнтуватися, де розташована країна, результатами якої вони зацікавилися.

Відтак, організатори помилково внесли дані про державний кордон України, відокремивши лінією анексований Росією Крим від материкової частини держави.

На час публікації цього матеріалу організатори Олімпіади не виправили цю прикру помилку.

Нагадаємо, що компанія JBL Ukraine розмістила в Instastories мапу України, розмальовану у синьо-жовті кольори, проте без Криму та частини Донбасу. Таким чином у сторіз проводили опитування читачів: хто з якого міста.