Про це повідомляє англомовна служба новин Близького Сходу The National.
Температура в деяких частинах Оману в середу впала до рівня нижче нуля через те, що що сильний дощ викликав повінь в Султанаті. Метеорологічне бюро Омана повідомило, що в середу на Джабаль-Шамс, найвищій горі на Аравійському півострові, яка знаходиться в північно-східній частині Оману, температура впала до -2°C.
Сильний сніг заблокував дороги, черещ що мешканці району біля 3000-метрової гори заявили, що вони ізольовані від світу. Місцеві жителі переживали, що в разі збереження негоди у них закінчиться їжа.
В цей час багатьом жителям низинних районів Оману довелося покинути свої будинки через ризик сильного затоплення. Також виявилися під водою багато автодоріг, десятки автомобілів змило водою. У зв’язку з цим влада закликала автомобілістів не виїжджати з дому без крайньої необхідності.
Державне телебачення повідомило, що про смертельні випадки в результаті негоди невідомо, що протягом доби понад 200 осіб було госпіталізовано до лікарень Оману в травмами.
На щастя, в четвер і п’ятницю в більшості районів Султанату погода була ясною. Температура повітря коливалася від +13 до +25 ° C.
Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
Журналісти програми “Схеми” повідомляли, що Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни). За інформацією ЗМІ, чартер з Оману міг обійтися Зеленському в 86 тисяч доларів
- 10 січня в віці 79 років помер Султан Омана Кабус бен Саїд, що правив державою 50 років.
- Причиною смерті стала тривала хвороба, проте в українських соцмережах розглядали альтернативну версію в зв’язку з відпочинком Володимира Зеленського в Омані. #Букви зібрали найцікавіше.