У деяких частинах Оману температура впала до рівня нижче нуля, а сильні дощі викликали раптові повені в Султанаті.

Про це повідомляє англомовна служба новин Близького Сходу The National.

Температура в деяких частинах Оману в середу впала до рівня нижче нуля через те, що що сильний дощ викликав повінь в Султанаті. Метеорологічне бюро Омана повідомило, що в середу на Джабаль-Шамс, найвищій горі на Аравійському півострові, яка знаходиться в північно-східній частині Оману, температура впала до -2°C.

Сильний сніг заблокував дороги, черещ що мешканці району біля 3000-метрової гори заявили, що вони ізольовані від світу. Місцеві жителі переживали, що в разі збереження негоди у них закінчиться їжа.

В цей час багатьом жителям низинних районів Оману довелося покинути свої будинки через ризик сильного затоплення. Також виявилися під водою багато автодоріг, десятки автомобілів змило водою. У зв’язку з цим влада закликала автомобілістів не виїжджати з дому без крайньої необхідності.

Державне телебачення повідомило, що про смертельні випадки в результаті негоди невідомо, що протягом доби понад 200 осіб було госпіталізовано до лікарень Оману в травмами.

На щастя, в четвер і п’ятницю в більшості районів Султанату погода була ясною. Температура повітря коливалася від +13 до +25 ° C.

Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

Журналісти програми “Схеми” повідомляли, що Зеленський повернувся в Україну з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії з літаком МАУ. Він прилетів чартерним рейсом 9 січня о 2:37 ночі. Літак приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни). За інформацією ЗМІ, чартер з Оману міг обійтися Зеленському в 86 тисяч доларів