1 липня 2022 року, близько 18:00 з севастопольського аеродрому Бельбек кілька літаків Су-30 Повітряно-космічних сил Російської Федерації двічі завдали авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань".

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сила України (ЗСУ) Валерій Залужний у Facebook.

Він також опублікував відео, на якому видно, як відбувається атака острова. Залужний наголосив, що всі, хто говорить про домовленості з Росією, мають знати ці факти, а також додав: “Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна “влучність” завдавання ударів”.

Росіяни, які раніше окупували острів Зміїний, заявили, що 30 червня 2022 року як “крок доброї волі” військові РФ завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там був.

Це відбулося після того, як ЗСУ вдало провели чергові військові операції. Унаслідок чого ворожі військові сили поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами й залишили острів.