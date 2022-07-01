Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сила України (ЗСУ) Валерій Залужний у Facebook.
Він також опублікував відео, на якому видно, як відбувається атака острова. Залужний наголосив, що всі, хто говорить про домовленості з Росією, мають знати ці факти, а також додав: “Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна “влучність” завдавання ударів”.
Росіяни, які раніше окупували острів Зміїний, заявили, що 30 червня 2022 року як “крок доброї волі” військові РФ завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там був.
Це відбулося після того, як ЗСУ вдало провели чергові військові операції. Унаслідок чого ворожі військові сили поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами й залишили острів.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що рішення РФ залишити стратегічний чорноморський форпост, острів Зміїний, стало свідченням здатності України дати відсіч російській агресії.
- Також протягом червня українські захисники здійснюють низку операцій на острові. Зокрема кілька днів тому ЗСУ завдали по острову Зміїному понад 10 влучних ударів.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував розробникам САУ “Богдана”, яка ефективно знищила ворога на українському острові Зміїний. Проте, в Україні є лише один зразок такої установки, оскільки влітку 2019 року проєкт зупинили.
- Українські аналітики оцінили загальну кількість та вартість знищеної на острові Зміїному та в його навколишніх водах російської техніки. Сума втрат сягає 915 мільйонів доларів.