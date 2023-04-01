Про це повідомляє Associated Press.
Інформаційна агенція пише, що десятки торнадо вирували на території щонайменше семи штатів. Внаслідок атмосферного явища десятки тисяч людей залишилися без світла.
Зазначається, що серед загиблих четверо у маленькому містечку Вінн, штат Арканзас, та троє у Саллівані, штат Індіана. Інші смертельні випадки були зареєстровані в Алабамі, Іллінойсі, Міссісіпі та районі Літл-Рок.
Також у Белвідері, штат Іллінойс, торнадо зруйнував дах театру “Аполло”, доки 260 людей відвідали концерт. На місці загинула одна та 28 отримали серйозні поранення, п’ятеро з них серйозно.
2 Tornadoes coming down at once.. please pray!! #tornado #tornadoes #iowa #arkansas #illinois #Tennesse #pray #praying #ryanhallyall #ryan #storm #chaser #brandon pic.twitter.com/uoGRmvjOKG
— whitney& forrest (@whitneyforres10) March 31, 2023
Нагадаємо, що раніше на півдні Сполучених Штатів низка регіонів постраждали від потужного торнадо. Зокрема, у Міссісіпі негода забрала життя щонайменше 23 людей та знищила десятки будівель.
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