Збройні сили України знищили пункт управління окупантів на адмінкордоні Миколаївської та Херсонської областей. Було ліквідовано три склади з боєприпасами та кілька пунктів, де знаходився особовий склад ворога.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 40 вогневих завдань. Серед складів з боєприпасами було знищено один з пально-мастильними матеріалами. В інших базувалися російські солдати та ворожа техніка. Стосовно загальних втрат окупанта інформація уточнюється.

Протягом ночі Збройні сили боронили зайняті рубежі Миколаївської та Херсонської областей. Ворог намагався проводити повітряну розвідку безпілотними летальними апаратами. Над Миколаївською областю збили два БПЛА, які впали у воду. Також ще один ударний БПЛА-розвідник “Форпост” ліквідували в Одеському регіоні.