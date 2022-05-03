Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 40 вогневих завдань. Серед складів з боєприпасами було знищено один з пально-мастильними матеріалами. В інших базувалися російські солдати та ворожа техніка. Стосовно загальних втрат окупанта інформація уточнюється.
Протягом ночі Збройні сили боронили зайняті рубежі Миколаївської та Херсонської областей. Ворог намагався проводити повітряну розвідку безпілотними летальними апаратами. Над Миколаївською областю збили два БПЛА, які впали у воду. Також ще один ударний БПЛА-розвідник “Форпост” ліквідували в Одеському регіоні.
Ближче до світанку окупанти почали обстрілювати Миколаїв з реактивної системи залпового вогню “Смерч”. Внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Ніхто серед людей не постраждав.
- Нагадаємо, в Одеській області було знешкоджено міну, яка спливла на поверхню води. Північно-західна частина Чорного моря заблокована для судноплавства.
- Також щонайменше 9 осіб загинуло внаслідок російських обстрілів та авіабомбардувань населених пунктів Донеччини. Ще 2 отримали поранення.
- Також літаки російських окупантів розбомбили елеватор у Рубіжному. В елеваторі знаходилось 30 тисяч тонн зерна.
- Окупаційні війська РФ 3 травня розпочали штурм заводу “Азовсталь” у Маріуполі. Протягом ночі вони бомбардували заблокованих на його території українських захисників та цивільних жителів.