Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України у Telegram.

Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська знову атакували територію України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва.

Зазначається, що дев’ять дронів-камікадзе знищили силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь”.

В командуванні також зазначили, що ППО збила шість дронів-камікадзе, які вночі атакували Одеську та Миколаївську області.

“Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині і Миколаївщині, за попередніми даними, 6 дронів збито силами протиповітряної оборони”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.