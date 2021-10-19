На посаду першого заступника голови Верховної Ради претендують двоє кандидатів - Олександр Корнієнко від фракції "Слуги народу" та Софія Федина від "Європейської Солідарності".

Про це повідомляють #Букви.

“Фракція “Слуга народу” вносить пропозицію про кандидатуру Корнієнка Олександра Сергійовича на посаду першого заступника голови Верховної Ради”, – повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко заявила про висунення від фракції на посаду першого віцеспікера нардепки Софії Федини.

“Наша політична сила висуває на посаду першого заступника голови Верховної Ради професіонала, патріота Софію Федину”, – заявила Геращенко.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.

8 жовтня новим головою Верховної Ради народні депутати обрали Руслана Стефанчука, першого віцеспікера Парламенту.