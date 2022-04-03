Про це повідомляє казахське видання Tengrinews.kz.

Агента іноземної розвідки затримали 25 березня в Нур-Султані. За наявними даними, він планував замах на високопоставлених державних службовців. Також його викрили у підготовці терактів щодо співробітників спеціальних і правоохоронних органів.

Під час обшуків у нього знайшли снайперську гвинтівку іноземного виробництва з глушником. Правоохоронці вилучили наркотики та велику суму коштів. З’ясувалося, що до Казахстану зброя була завезена частинами в професійно замаскованому вигляді.

Агент ще просував “антиросійську пропаганду”, щоб створити у суспільстві “русофобські погляди”. Після цього подібні випадки мали б публікуватися в соціальних мережах з відповідними матеріалами. Громадянин зізнався, що діяв за завданням і в інтересах іноземної держави. Йому оголосили підозру за частиною 1 статті 24 “приготування до злочину та замаху на злочин” та частини 4 статті 255 “акт тероризму” КК РК.

Зазначимо, що раніше Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не буде виступати країною, що допомогає Росії уникати санкцій від ЄС та США. Країна не підтримала вторгнення в Україну та не визнавала так звані псевдореспубліки на Донбасі. Додамо, що у Росії наступними цілями обрали Польщу, Молдову, Казахстан і країни Балтії — Литву, Латвію та Естонію.