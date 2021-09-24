За інформацією прокуратури, в результаті проведення 10 обшуків на птахофабриці, пов'язаній з Михайлом Добкіним, було вилучено понад 16 мільйонів гривень та фінансові документи.

Про це повідомила Київська міська прокуратура на своєму вебсайті.

Зазначається, що Подільською окружною прокуратурою Києва спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено слідчі дії в офісах суб’єктів господарювання та за місцями помешкання фігурантів кримінального провадження, розпочатого в рамках частини 3 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб)

За даними прокуратури, йдеться про заволодіння бюджетними коштами на суму 34 мільйони гривень, виділеними державою на підтримку розвитку тваринництва. За версією слідства, службові особи ряду суб’єктів господарювання внесли неправдиві відомості до документів про отримання імпортного обладнання для будівництва цеху перероблення, яке на момент подання документів суб’єктами господарювання не було поставлено в Україну та на підприємство, і яке не поставлено на момент проведення обшуків. Зазначені кошти, які були надані державою для компенсації капітальних вкладень у розвиток тваринництва, згодом привласнили, повідомили у прокуратурі Києва.

За повідомленнями ЗМІ, обшуки були проведені на Володимир-Волинській птахофабриці. На сторінці Володимир-Волинської птахофабрики у Facebook також можна знайти допис про плани будівництва комплексу перероблення на підприємстві.

ПАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” належить родині Михайла Добкіна. Зокрема, за даними порталу SMIDA Державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, Михайлу Добкіну належать 24,96% акцій, Аллі Миколаївні Добкіній — 9,7%, Дмитру Добкіну — сумарно 16.9%, Олені Михайлівні Добкіній — 7,3% акцій компанії. Ще 10% акцій належать ТОВ “КУА “Ореола”, до переліку співвласників якої також входять Михайло та Дмитро Добкіни.