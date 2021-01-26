Добкін перед виборами у Харкові показав ролик з Кернесом та Дарницьким мостом, – відео

Covid-19 Україна

оновлено 26.01.2021 о 13:02

Всього:

1197107 (+2779)

Хворіють:

209215 (+2779)

Вилікувались:

965835 (+12538)

Померло:

22057 (+133)

14:06 Google закликали видалити Telegram з Play Market через повідомлення про насильство, екстремізм і антисемітизм
14:02 «Щоб друзі «Кварталу» не отримували вакцини замість пенсіонерів»: Герасимов анонсував антиковідний план
13:57 На Україну насувається циклон зі снігопадами, дощами та поривами вітру
13:45 Рада дозволила допуск в Україну іноземних військових для участі в навчаннях в 2021 році
13:21 HBO Max випустить серіал по франшизі «Гаррі Поттера» – ЗМІ
13:07 Boeing 737 MAX знову полетить до Європи — родичі загиблих у катастрофах обурені
Ексклюзив
12:37 НБУ попередив банки про ризики співпраці з «санкційним» нардепом Дубінським
12:29 Байден знову дозволив трансгендерам служити в армії США
11:53 Портнов виграв суд щодо перегляду історії Майдану в підручниках за 5-11 класи
11:45 У Туреччині розробили спрей для носа, який може вбити COVID-19 за хвилину
11:38 У США рок-гурт The Flaming Lips дав концерт в аеробульбашках
10:51 Криза ринку праці через COVID-19 — найпотужніша з часів Великої депресії, — ООН
10:39 Прем'єр Шмигаль пояснив, чи будуть нараховувати штрафи за невчасно сплачену комуналку
10:11 Рада повернулася до роботи: заслухають Шмигаля і розглянуть закон про референдум, – трансляція
09:37 Афіша 26-31 січня. Події в Києві, які не можна пропустити
08:54 26 січня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:58 Moderna почала випробування вакцини проти мутованого штаму COVID-19
07:56 Зеленському виповнилося 43. Як ДР гаранта на його сторінках в соцмережах святкували 
07:21 Дощ та сніг: якою буде погода в Україні 26 січня
02:21 Україна контрактує понад 30 млн доз COVID-вакцин — Шмигаль 
01:38 Збірну Росії дискваліфікували на Кубку світу з лижних перегонів. Спортсмен Большунов вдарив фіна, якому програвав

25 січня

21:04 Зеленський анонсував вакцинацію українців в лютому
20:53 У неділю в Києві зафіксували одразу два температурних рекорди
20:32 У Зеленського похизувалися привітанням з Днем народження від Назарбаєва
20:14 Туристів просять утриматися від походів: у Карпатах випав метр снігу

Добкін перед виборами у Харкові показав ролик з Кернесом та Дарницьким мостом, – відео

Одіозний політик Михайло Добкін, очевидно, вирішив боротися за крісло мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

Вівторок, 26 січня 2021, 13:40

Про це свідчить відеоролик, який Добкін опублікував у Telegram.

Так, політик поділився цікавим відеороликом, у якому демонструє визначні пам’ятки Харкова. Випадково, чи ні, але у відео з’явився Дарницький міст у Києві, який побудували ще у 1951 році. Наразі незрозуміло, чи це прикра помилка, чи навмисний крок.

Схоже, Добкін вирішив ще й зіграти на почуттях харків’ян, які й досі оплакують свого мера. На відео Кернес говорить, що не готує собі наступників. Водночас з’явився фрагмент, у якому покійний мер хвалить Добкіна.

“Я вважаю, що Михайло Добкін – гарний управлінець, гарний менеджер”, – сказав Кернес.

При цьому на відео з’являється лише постать Добкіна. Політик не промовив жодного слова. За іронією долі, Кернес знову врятував передвиборчий ролик колеги.

Однак Добкін поки не зізнається, що має намір боротися за крісло Кернеса. Натомість він вирішив інтригувати виборців, але ситуація доволі очевидна.

“Ми багато через що з ним пройшли разом. Багато разом встигли зробити.

Багато про що хочеться написати та розповісти. Обов’язково це зроблю. Але пізніше. А сьогодні залишу цей ролик тут і разом з вами просто буду дивитися і слухати”, – написав Добкін.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

  • 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
  • 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його під’єднали  до гемодіалізу.
  • Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
  • 23 грудня у Харкові люди прощалися з міським очільником Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від Covid-19. #Букви розказували, як це відбувалося.
Теги: вибори мера, відео, Геннадій Кернес, мер Харкова, Михайло Добкін

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook