Добкін перед виборами у Харкові показав ролик з Кернесом та Дарницьким мостом, – відео

Про це свідчить відеоролик, який Добкін опублікував у Telegram.

Так, політик поділився цікавим відеороликом, у якому демонструє визначні пам’ятки Харкова. Випадково, чи ні, але у відео з’явився Дарницький міст у Києві, який побудували ще у 1951 році. Наразі незрозуміло, чи це прикра помилка, чи навмисний крок.

Схоже, Добкін вирішив ще й зіграти на почуттях харків’ян, які й досі оплакують свого мера. На відео Кернес говорить, що не готує собі наступників. Водночас з’явився фрагмент, у якому покійний мер хвалить Добкіна.

“Я вважаю, що Михайло Добкін – гарний управлінець, гарний менеджер”, – сказав Кернес.

При цьому на відео з’являється лише постать Добкіна. Політик не промовив жодного слова. За іронією долі, Кернес знову врятував передвиборчий ролик колеги.

Однак Добкін поки не зізнається, що має намір боротися за крісло Кернеса. Натомість він вирішив інтригувати виборців, але ситуація доволі очевидна.

“Ми багато через що з ним пройшли разом. Багато разом встигли зробити.

Багато про що хочеться написати та розповісти. Обов’язково це зроблю. Але пізніше. А сьогодні залишу цей ролик тут і разом з вами просто буду дивитися і слухати”, – написав Добкін.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов. 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.

11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його під’єднали до гемодіалізу.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.