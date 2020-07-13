Файл з відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.
На проморолику Добкін під пісню “Як тебе не любити, Києве мій!” їде київськими вулицями на байку і в шкіряній куртці. Коли він зупиняється біля пам’ятника засновникам Києва, звучить перероблений рядок “Як тебе не любили, Києве мій”.
#Буквитрохи поліпшили промолик і додали кадри з відомого відео “Міша, всьо ху* я, давай по-новій!”.
У червні колишній нардеп вже говорив про свої плани брати участь у виборах мера Києва.
За словами Добкіна, у нього є достатньо досвіду, щоб керувати столицею.
“Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати та подивитися, що я вже зробив. Києвом потрібно управляти з двох крісел, тому тут мені все зрозуміло “, – заявив Добкін.
Він сказав, що зробить Київ “таким же класним, як до приходу Кличка”.
- Мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції висуватися на місцевих виборах в столиці від партії “Європейська Солідарність”.
- Раніше чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що має намір втретє балотуватися на посаду міського голови столиці.
- Згідно з опитуванням Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis, на виборах до Київської міської ради партія Петра Порошенка “Європейська Солідарність” випереджає усіх конкурентів. За неї готові проголосувати 20,8 % опитаних.