Колишній нардеп Михайло Добкін в рамках передвиборної кампанії на посаду мера Києва перетворився на байкера в новому проморолику.

Файл з відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

На проморолику Добкін під пісню “Як тебе не любити, Києве мій!” їде київськими вулицями на байку і в шкіряній куртці. Коли він зупиняється біля пам’ятника засновникам Києва, звучить перероблений рядок “Як тебе не любили, Києве мій”.

#Буквитрохи поліпшили промолик і додали кадри з відомого відео “Міша, всьо ху* я, давай по-новій!”.

У червні колишній нардеп вже говорив про свої плани брати участь у виборах мера Києва.

За словами Добкіна, у нього є достатньо досвіду, щоб керувати столицею.

“Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати та подивитися, що я вже зробив. Києвом потрібно управляти з двох крісел, тому тут мені все зрозуміло “, – заявив Добкін.

Він сказав, що зробить Київ “таким же класним, як до приходу Кличка”.