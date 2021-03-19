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На Рош га-Шана хасиди зможуть приїхати в Умань тільки за наявності COVID-паспортів

В’їзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана буде можливий лише за наявності документів, які підтвердять вакцинацію проти коронавірусу.

П’ятниця, 19 березня 2021, 11:48

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Так, Аваков провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері. В ході розмови обговорили питання, пов’язані з традиційним святкуванням в місті Умань цьогорічного єврейського Нового року Рош га-Шана та можливою організацією приїзду паломників з Ізраїлю.

Зазначається, що ключовою умовою реалізації цього масштабного заходу буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні та попередня вакцинація прибулих.

“У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19”, – зазначив Аваков.

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Крім того, міністри також обговорили можливість сприяння з боку ізраїльської сторони у подоланні чергової хвилі захворювань в Україні шляхом постачання партії вакцини з Ізраїлю.

  • 26 серпня минулого року Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.
  • Це рішення торкнулося і паломників-хасидів, які хотіли потрапити в Україну на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року. Так, 14 вересня повідомлялося, що на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів.
  • 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області “Нові Яриловичі”.
  • В уряді Ізраїлю закликали паломників-хасидів, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, повернутися додому.
Теги: COVID-паспорт, Арсен Аваков, МВС, Рош га-Шана, Умань, хасиди

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