На Рош га-Шана хасиди зможуть приїхати в Умань тільки за наявності COVID-паспортів

В’їзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана буде можливий лише за наявності документів, які підтвердять вакцинацію проти коронавірусу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Так, Аваков провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері. В ході розмови обговорили питання, пов’язані з традиційним святкуванням в місті Умань цьогорічного єврейського Нового року Рош га-Шана та можливою організацією приїзду паломників з Ізраїлю.

Зазначається, що ключовою умовою реалізації цього масштабного заходу буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні та попередня вакцинація прибулих.

“У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19”, – зазначив Аваков.

Крім того, міністри також обговорили можливість сприяння з боку ізраїльської сторони у подоланні чергової хвилі захворювань в Україні шляхом постачання партії вакцини з Ізраїлю.