Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" везе на східний фронт чергову партію техніки, необхідної в умовах наступальних дій. Йдеться про ремонтні майстерні – ПАРМи, які дозволяють швидко полагодити хоч танк, хоч БМП.

Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”.

“Це – пересувні авторемонтні майстерні. У випадку підбиття чи поломки нашої техніки вже немає необхідності везти її на заводи, у ремонтні ангари, або взагалі за кордон, витрачати місяці на логістику. Зараз алгоритм змінився — до підбитої чи зламаної техніки приїжджає ПАРМ, робить ремонт і вже за тиждень чи два наші танки вже стріляють по ворогам, а наші БМП висаджують десант на окуповані території. Дуже добре зарекомендували себе на полі бою”, – розповів Порошенко.

За його словами, також на фронт передадуть 5 лазне-пральних комплексів. “Ми завершуємо найближчим часом забезпечення лазнями і пральнями Десантно-штурмових військ, абсолютна більшість яких зараз перебувають на лінії контрнаступу”, – запевнив лідер фракції.

Водночас п’ятий президент України відзначив, що з 2019 року Збройні Сили не отримували цих бань. “І тому для нас було принципово важливо – ми не купуємо їх, ми ми налагодили виробництво. І отримуємо дуже великі і позитивні відгуки від військових”, – наголосив Порошенко, додавши, що в планах – зробити півтори сотні таких побутових вагончиків.

“Ми нарощуємо темпи виробництва. Ми робимо все можливе для того, щоб контрнаступ, який розпочався, був справжнім пеклом для Путіна, для орків, для русні. Так і буде”, – резюмував Порошенко.

Варто нагадати, народний депутат України Петро Порошенко з командою волонтерів ГО “Справа Громад” доставили у Херсон велику партію гуманітарної допомоги.

Крім того, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у десантний підрозділ передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу.