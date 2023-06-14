Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”.
“Це – пересувні авторемонтні майстерні. У випадку підбиття чи поломки нашої техніки вже немає необхідності везти її на заводи, у ремонтні ангари, або взагалі за кордон, витрачати місяці на логістику. Зараз алгоритм змінився — до підбитої чи зламаної техніки приїжджає ПАРМ, робить ремонт і вже за тиждень чи два наші танки вже стріляють по ворогам, а наші БМП висаджують десант на окуповані території. Дуже добре зарекомендували себе на полі бою”, – розповів Порошенко.
За його словами, також на фронт передадуть 5 лазне-пральних комплексів. “Ми завершуємо найближчим часом забезпечення лазнями і пральнями Десантно-штурмових військ, абсолютна більшість яких зараз перебувають на лінії контрнаступу”, – запевнив лідер фракції.
Водночас п’ятий президент України відзначив, що з 2019 року Збройні Сили не отримували цих бань. “І тому для нас було принципово важливо – ми не купуємо їх, ми ми налагодили виробництво. І отримуємо дуже великі і позитивні відгуки від військових”, – наголосив Порошенко, додавши, що в планах – зробити півтори сотні таких побутових вагончиків.
“Ми нарощуємо темпи виробництва. Ми робимо все можливе для того, щоб контрнаступ, який розпочався, був справжнім пеклом для Путіна, для орків, для русні. Так і буде”, – резюмував Порошенко.
Варто нагадати, народний депутат України Петро Порошенко з командою волонтерів ГО “Справа Громад” доставили у Херсон велику партію гуманітарної допомоги.
Крім того, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у десантний підрозділ передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” підготували нову партію допомоги для ЗСУ. Серед техніки зокрема вантажівки DAF, автомайстерні, лазні, мобільний шиномонтаж, а також центр управління БПЛА Poseidon.
- Глава партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав п’ять вантажівок DAF із мобільними лазнями 95-ій бригаді, тоді як 25-ій спорядили ще одну лазню та великий автобус для перевезення особового складу з навчальних центрів.