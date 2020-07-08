Про це розповів в інтерв’ю телеканалу “Прямий”, виданням “Главком” і “Цензор” начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

“Щодо кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Мій відділ в основному розслідував ці кримінальні провадження. Їх було близько 13. Спочатку три – чотири, потім доросло, як сніжний ком. Зверталися і громадяни, і юридичні особи… Коли ми починали розслідувати ці провадження, тиску як такого не було. Я відразу сказав Трубі (колишньому директору ДБР, – ред.): “Роман Михайлович, ми розслідуємо за законом, мене не цікавить, що там зверху розповідають. Це ваші проблеми”, – розповів Корецький.

Він уточнив, що тиск почався після приходу нового керівництва Бюро – “харківської групи” (спочатку його очолювала нинішній генпрокурор Ірина Венедіктова, а першим заступником директора ДБР став Олександр Бабіков, який був адвокатом Віктора Януковича).

“Зараз однозначно вже місяці три тиск здійснюється. Коли прийшли вже нові керівники, і вони в січні почали проводити наради… Перша нарада – я п’ять годин їм доповідав по всім цим кримінальним провадженням. Я говорю, наприклад, де є перспектива, де немає. Плюс потрібно приймати рішення, тому що ми розслідуємо вже 7 – 8 місяців, зробили максимальний масив слідчих дій за деякими провадженнями. Начебто тоді почули, але ніякі рішення не були прийняті”, – наголосив Корецький.

“Дійшло до того, що орієнтовно в березні, квітні вони в зв’язку з тим, що я наполягав, що потрібно приймати рішення про закриття кримінальних проваджень, де ми не вбачаємо складу злочину, у мене почали забирати ці провадження. Тобто у моїх слідчих забрали провадження, щоб не вони розслідували, а інші”, – додав він.

За словами Корецького, він вважав за необхідне закрити близько 10 кримінальних проваджень проти Порошенка.

На уточнююче запитання, чи мається на увазі, що тиск розпочався після приходу в ДБР Венедіктової, Бабікова та інших, Корецький відповів ствердно.

(На відео – з 2:25)