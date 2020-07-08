Представник сторони обвинувачення оголосив про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якому п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.

Відповідне оголошення було зроблено під час засідання Печерського районного суду щодо обрання запобіжного заходу Порошенку, повідомляє кореспондент #Букв.

“Слідчий Державного бюро розслідувань на підставі доручення генпрокурора про відкриття матеріалів кримінального провадження сьогодні, 8 липня, повідомив про завершення досудового розслідування… Слідчий повідомив стороні захисту про те, що сторона захисту має право ознайомитися з матеріалами кримінального провадження в приміщенні ДБР”, – оголосив один з прокурорів.

Він додав, що оскільки досудове слідство завершено, то немає підстав для обрання Порошенку запобіжного заходу.

У відповідь на це адвокати Порошенко заявили клопотання про виклик генерального прокурора Ірини Венедіктової в суд. На їхню думку, доручення про завершення слідства і відкриття матеріалів справи може бути сфальсифікованим.

Так, вранці 8 липня стало відомо, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у цій справі.

“В якій формі прийнято це рішення генеральним прокурором?.. Я заявляю клопотання про виклик генерального прокурора Ірини Венедіктової на судове засідання, оскільки цим людям не можна довіряти”, – заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Петро Порошенко звернув увагу, що в оригіналі документу, який є у сторони захисту, написано, що завершення рослідування відбувається “на підставі доручення генерального прокурора від 7 липня”.

“Я наголошую, що йдеться про черговий факт фальсифікації стороною обвинувачення”, – заявив він.