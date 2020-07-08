Сьогодні керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький повідомив, що на нього чинився тиск з метою відкриття кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Першим про це повідомив адвокат п’ятого президента Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook.

“Кримінальну справу щодо “Ленінської кузні” (одну з 24 “справ Порошенка”) сьогодні закрито. Я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького”, – зазначив Новіков.

Адвокат також виклав короткий відеокоментар Корецького, в якому той заявив про тиск з метою відкриття кримінальних проваджень.

“Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, “харківські” (мається на увазі, ймовірно, команда генпрокурора Ірини Венедіктової, яка родом з Харкова, – ред.), починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: “Немає складу злочину. Нема! Давайте будемо приймати законні рішення”. А вони кажуть, що ти “йди”, бо для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш… То звісно, що я готовий вийти на пресу. Я прийняв це рішення”, – наголосив Корецький.

Паралельно проходило засідання Печерського районного суду Києва, на якому розглядалося питання обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.

Адвокати п’ятого президента заявили клопотання про виклик Корецького до суду для надання свідчень щодо озвучених фактів.

“Він стверджує, що провадження здійснювалося під тиском, що були підстави для його закриття, не було підстав стверджувати, що там є склад злочину. Але воно було вилучено у слідчих ДБР і передано цьому “угрупованню” людей (прокурорам Офісу генпрокурора, – ред.), які зараз здійснюють фальсифікацію матеріалів і намагаються притягнути свідомо невинного до кримінальної відповідальності”, – наголосив адвокат Ігор Головань.

На виклику Корецького наполягав і сам Петро Порошенко.

“Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий – я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо. Він заявив, що добре себе почуває, він не збирається покінчити життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР… Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути “голосний зв’язок” – і нехай дає покази. Нехай вся країна знає”, – наголосив Порошенко.

“Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні… Друзі, “вотергейт” у порівнянні з цим – квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича”, – додав він.

Порошенко також закликав створити тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді “за фактами злочинних фальсифікацій в Офісі генпрокурора, політичного тиску”, заяв Олега Корецького.

Після цього в засіданні суду було оголошено перерву, після закінчення якої прокурори оголосили про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якій п’ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним (і щодо якої сьогодні проходило засідання).

Стороні захисту надали право ознайомитися з матеріалами кримінального провадження в приміщенні ДБР.

Оскільки досудове слідство завершено, прокурори вже не наполягали на обранні запобіжного заходу.

Під час дискусії між адвокатами та прокурорами прозвучало припущення, що таке поспішне завершення слідства зроблено для того, щоб Корецький не давав свідчень у суді.

Відомо, що Корецький дав викривальне інтерв’ю кільком ЗМІ, яке буде опубліковано сьогодні. У ньому йдеться “про безперспективність справи про призначення Сергія Семочка”, “внутрішню кухню Держбюро розслідувань”, роль генпрокурорки Ірини Венедіктової й першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова “в створенні конвеєра справ”.