На Стрітення митрополит Епіфаній звершить Богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

15 лютого на свято Стрітення Господнього митрополит Київський та всієї України Епіфаній втретє звершить Богослужіння у Києво-Печерській Лаврі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.

З нагоди свята Стрітення Господнього Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 15 лютого 2023 року Божественну літургію.

Вона відбудеться у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври.

Початок богослужіння о 9 годині ранку.

У ПЦУ закликали прихожан з розумінням поставитись до ймовірних обмежень у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Варто зауважити, що це буде вже третє Богослужіння, яке предстоятель Православної церкви України звершить у Києво-Печерській Лаврі. Раніше митрополит Епіфаній проводив Богослужіння на Різдво та Водохреща.

Це сталось після того, як 5 січня 2023 року державі з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.