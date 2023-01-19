Про це йдеться у відповідній трансляції “Суспільного”.
Богослужіння розпочалося о 9:00 за київським часом.
Урочисту Божественну літургію з нагоди Богоявлення і Водохреща митрополит Епіфаній проводить як предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Києво-Печерської лаври.
Нагадаємо, що 19 січня українці святкують Водохреще – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Воно починається ввечері 18 січня, коли всі православні відзначають Водохресний Святвечір Хрещення Господнє (Водохреще). Цей день знаменує кінець Різдвяних Святок, які проходять в період з 7 по 19 січня. Головним святковим обрядом є купання в ополонці.
Історія виникнення свята сягає корінням в далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.
У Біблії говориться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і одночасно голос з небес проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому Водохреще називають також святом Богоявлення.
Варто зауважити, що перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній провів на Різдво 7 січня 2023 року.
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