Сьогодні, 19 січня, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проводить друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври з нагоди свята Хрещення Господнього богоявлення.

Про це йдеться у відповідній трансляції “Суспільного”.

Богослужіння розпочалося о 9:00 за київським часом.

Урочисту Божественну літургію з нагоди Богоявлення і Водохреща митрополит Епіфаній проводить як предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, що 19 січня українці святкують Водохреще – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Воно починається ввечері 18 січня, коли всі православні відзначають Водохресний Святвечір Хрещення Господнє (Водохреще). Цей день знаменує кінець Різдвяних Святок, які проходять в період з 7 по 19 січня. Головним святковим обрядом є купання в ополонці.

Історія виникнення свята сягає корінням в далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

У Біблії говориться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і одночасно голос з небес проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому Водохреще називають також святом Богоявлення.

Варто зауважити, що перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній провів на Різдво 7 січня 2023 року.