Про це інформує Deutsche Welle.
На початку 2023 року польські ЗС вже налічують 164 тисяч солдатів, зокрема й 36 тисяч членів добровольчих загонів територіальної оборони.
Варшава очікує, що найближчими роками кількість службовців у військовій сфері в країні зросте ще більше – до 250 тисяч професійних солдатів та до 50 тисяч добровольців територіальної оборони. З осені 2022 також проводяться одноденні курси базового військового вишколу для всіх бажаючих.
З початку війни в Україні польська влада неодноразово заявляла, що загарбницькі амбіції Кремля становлять загрозу для Європи та Польщі зокрема. Так, у Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю, на північному сході країни створено новий військовий загін — Перша дивізія піхоти легіонів. Блащак пояснював, що за східним кордоном Польщі відбувається “спроба відновити російську імперію”, яку міністр назвав “імперією зла” – незалежно від того, “біла вона, червона чи, як тепер, Путіна”.
До цього польський сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму, а на кордоні з Калінінградською областю Польща звела дротяну огорожу з метою боротьби з напливом нелегальних мігрантів.
У 2022 році Польща оголосила про намір значно посилити свої ЗС у технічному плані — для цього країна уклала з Південною Кореєю угоду про постачання різних видів озброєння, що стало для Сеула найбільшою в історії експортною військовою угодою.
Зауважимо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що в Альянсі готові до прямої конфронтації з РФ.
- Для Європи війна в Україні — це момент навчання, коли хоробрі українські патріоти частково відступили перед жорстоким російським вторгненням і, у процесі, відновили віру в цінності демократії та спільної оборони.
- Внаслідок російського вторгнення Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. На сьогодні понад 40% території країни забруднено мінами.
- На територію Великої Британії прибули українські танкові екіпажі. Вони розпочнуть навчання на танках Challenger 2.