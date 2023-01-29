Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України у Польщі підвищилась зацікавленість громадян до служби в армії. У 2022 році Збройні сили країни змогли набрати 13 742 нових бажаючих, що є рекордним показником з моменту скасування військового обов'язку в 2008 році.

Про це інформує Deutsche Welle.

На початку 2023 року польські ЗС вже налічують 164 тисяч солдатів, зокрема й 36 тисяч членів добровольчих загонів територіальної оборони.

Варшава очікує, що найближчими роками кількість службовців у військовій сфері в країні зросте ще більше – до 250 тисяч професійних солдатів та до 50 тисяч добровольців територіальної оборони. З осені 2022 також проводяться одноденні курси базового військового вишколу для всіх бажаючих.

З початку війни в Україні польська влада неодноразово заявляла, що загарбницькі амбіції Кремля становлять загрозу для Європи та Польщі зокрема. Так, у Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю, на північному сході країни створено новий військовий загін — Перша дивізія піхоти легіонів. Блащак пояснював, що за східним кордоном Польщі відбувається “спроба відновити російську імперію”, яку міністр назвав “імперією зла” – незалежно від того, “біла вона, червона чи, як тепер, Путіна”.

До цього польський сейм визнав РФ державою-спонсором тероризму, а на кордоні з Калінінградською областю Польща звела дротяну огорожу з метою боротьби з напливом нелегальних мігрантів.

У 2022 році Польща оголосила про намір значно посилити свої ЗС у технічному плані — для цього країна уклала з Південною Кореєю угоду про постачання різних видів озброєння, що стало для Сеула найбільшою в історії експортною військовою угодою.

Зауважимо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що в Альянсі готові до прямої конфронтації з РФ.