Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
“Відтепер оператори поштового зв’язку можуть доставляти лікарські засоби. Це дозволить зменшити мобільність та скупчення людей в аптеках і дасть можливість комфортно отримати необхідні ліки. Особливо цього потребують літні люди, які перебувають у зоні ризику. Зараз вони зможуть отримати усе необхідне, не виходячи з дому”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- Раніше повідомлялося, що уряд зобов’язав власників установ та закладів, які продовжують роботу в умовах карантину, стежити за дотриманням відвідувачами дистанції в 1,5 метри.
- 22 березня в МОЗ повідомили, що в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість підтверджених випадків досягла 73. 23 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві лабораторно підтверджено ще 4 випадки COVID-19.