Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Відтепер оператори поштового зв’язку можуть доставляти лікарські засоби. Це дозволить зменшити мобільність та скупчення людей в аптеках і дасть можливість комфортно отримати необхідні ліки. Особливо цього потребують літні люди, які перебувають у зоні ризику. Зараз вони зможуть отримати усе необхідне, не виходячи з дому”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.