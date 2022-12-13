Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.
Зазначається, що інцидент стався ввечері 12 грудня на вулиці Висоцького у місті Виноградів. У приватному житловому будинку виявили чоловіка та жінку без ознак життя.
За попередньою версією, подружжя отруїлося чадним газом, що був спродукований роботою генератора, встановленого у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами.
“Фахівці Служби порятунку звертаються до співвітчизників. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки при експлуатації приладів, що генерують світло та тепло. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких”, — йдеться в повідомленні.
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