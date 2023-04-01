Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація із резервом має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів електроенергії в усіх областях України.

Однак, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через проведення ремонтних робіт мережевої інфраструктури.

Крім того, тривають ремонтні роботи мереж, що були пошкоджені внаслідок бойових дій. Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів.

Зазначимо, що за даними “Укренерго”, у найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.

“Найближчі 6 місяців у нас в енергосистемі буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Українська енергосистема є частиною європейської, а відтак ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачатиме своєї – і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні й літні місяці, думаю, ми матимемо збалансовану ситуацію в енергосистемі”, – розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він також зазначив, що вже зараз час починати підготовку до наступної зими. За його словами, насамперед необхідно відновити роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які бул поошкоджено, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб без відключень пережити зиму.