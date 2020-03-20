У четвер, 19 березня, правоохоронці склали 270 адміністративних протоколів за порушення карантину в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

У Києві правоохоронці виявили 31 порушення карантину.

Відзначається, що найбільшу кількість порушень карантину зафіксовано в Донецькій області, там склали 58 адмінпротоколів. Також порушення виявили в Київській (25), Херсонській (24), Сумській (19), Черкаській (18), Волинській (14) і Вінницькій (13) областях.

Ще 10 протоколів склали у Львівській області, по 9 – у Рівненській і Кіровоградській, 4 – в Миколаївській, по 3 – у Закарпатській, Полтавській і Чернігівській і 2 – в Житомирській областях. По одному протоколу склали в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях.

Раніше повідомлялося, що радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко пропонує по всій території України вжити заходів надзвичайного стану. Йдеться, зокрема, про встановлення комендантської години, особливого порядок розподілу продуктів харчування та інших крайні заходи.