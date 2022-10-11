Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що лише за 48 годин розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136" виробництва Ірану.

Про це він зазначив у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими.

Залужний зауважив, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

Валерій Залужний наголосив, що це реалії сьогоднішньої війни та окремо подякував полякам за надану допомогу українським армійцям.

Раніше у Генштабі повідомили, що за добу українські захисники знищили тридцять дві повітряні цілі на різних напрямках, зокрема 21 крилату ракету та 11 безпілотних літальних апаратів.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення, станом на 11 жовтня воїни ЗСУ ліквідували вже понад 63 тисяч російських загарбників.