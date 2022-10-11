Про це він зазначив у Facebook.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими.
Залужний зауважив, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.
Валерій Залужний наголосив, що це реалії сьогоднішньої війни та окремо подякував полякам за надану допомогу українським армійцям.
Раніше у Генштабі повідомили, що за добу українські захисники знищили тридцять дві повітряні цілі на різних напрямках, зокрема 21 крилату ракету та 11 безпілотних літальних апаратів.
Водночас з початку повномасштабного вторгнення, станом на 11 жовтня воїни ЗСУ ліквідували вже понад 63 тисяч російських загарбників.
- На думку глави кіберрозвідслужби Великої Британії Джеремі Флемінга, РФ практично вичерпала запаси боєприпасів для війни з Україною.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зауважили, що масовані ракетні обстріли України не є помстою Кремля за вибух на Кримському мості, а напряму пов’язані з призначенням генерала Сергія Суровікіна командувачем “спецоперації” РФ в Україні.
- Україна отримала першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM) від Німеччини. Наша країна стала першою у світі, яка отримала такий зенітно-ракетний комплекс.