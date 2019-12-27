У четвер, 26 грудня, Кабінет Міністрів України зобов’язав “Нафтогаз” виплатити до держбюджету дивіденди в розмірі 8,5 млрд гривень. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Кабміну.

“Акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” не пізніше 27 грудня 2019 спрямувати частину чистого прибутку за дев’ять місяців 2019 року в сумі 8,5 млрд гривень на виплату дивідендів до державного бюджету”, — йдеться в розпорядженні.

Як повідомив голова “Нафтогаз” Андрій Коболєв, одразу після прийняття рішення про дострокові виплати, кошти були спрямовані до держбюджету.

“Кабінет міністрів, згідно зі спільно узгодженим між Міністерством фінансів та Нафтогазом планом, прийняв рішення щодо дострокової виплатити дивідендів за 2019 рік. Одразу після прийняття цього рішення, ми перерахували державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів. Всього за грудень ми забезпечили надходження до держбюджету близько 20 млрд гривень. Сподіваємось, це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята”, — повідомив Коболєв в фейсбук.

Також голова “Нафтогазу” зазначив, що в зазначену суму входять й частки дочірніх компаній.

“Сподіваємося, це дозволить багатьом українцям спокійно та радісно зустріти свята. … Разом — сильніші”, — наголосив він.