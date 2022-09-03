Запровадження нафтового ембарго Європейського Союзу щодо Росії зменшить нафтогазові прибутки країни-агресорки мінімум на 40% у 2023 році.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, початок дії нафтового ембарго ЄС призведе до скорочення видобутку нафти приблизно на 20% вже на початку наступного року, а також зменшить нафтогазові доходи РФ на 40%.

Герман Галущенко зазначив, що реалізація рішення щодо обмеження цін буде узгоджуватися з графіком шостого пакета санкцій Європейського Союзу, який передбачає встановлення ембарго на нафту – з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.

“Росія завжди була залежною від нафтодоларів. У другому кварталі цього року її нафтогазові доходи склали близько половини надходжень до бюджету. Цьогорічні високі ціни на нафту живили російську казну навіть попри зменшення обсягів продажу, проте вже зараз ця тенденція змінюється”, – розповів міністр енергетики України.

А також додав, що продовження та розширення обмежень на продаж російського викопного палива дозволить нарешті зупинити державу-терористку.

Нагадаємо, що вчора, 2 вересня, міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовилися про обмеження цін на російську нафту, сподіваючись, що таке рішення зменшить доходи агресора та здатність РФ фінансувати війну проти України.