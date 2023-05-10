Найбільший у світі постачальник нафтових послуг і обладнання – компанія SLB зробила кілька операційних і структурних змін, аби зберегти свій російський бізнес відповідно до санкцій Заходу щодо передачі нафтового обладнання та технологій, оскільки прагне перешкодити зусиллям із обмеження використання Росією енергії для фінансування військових зусиль.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

У 2022 році SLB відхилила заклики правозахисних груп вийти з Росії після її вторгнення в Україну. Хоча SLB не порушувала санкцій, це рішення викликало негативну реакцію з боку співробітників і правозахисних груп.

Зараз компанія посилює передачу обладнання, забороняючи російським співробітникам доступ до певного програмного забезпечення та систем обміну повідомленнями, а також відгороджуючи підрозділ від інших операцій.

Ці кроки відбулись після того, як у січні стало відомо, що SLB посилила діяльність у Росії, користуючись з контрактів на обслуговування та обладнання від конкурентів, які залишити російський ринок, протестуючи проти повномасштабної війни.

Проте, оскільки війна та санкції затягуються, компанія попереджає, що бізнес сповільнюється. Компанія вжила подальших заходів для обмеження діяльності, часто поза вимогами санкцій.

Серед них зокрема нещодавно введені в дію додаткові заходи контролю, що обмежують постачання до РФ всіх продуктів і технологій, вироблених SLB, зі США, Великої Британії, ЄС та Канади.

У SLB було близько 10 000 співробітників у Росії, які допомагали “Газпром нефти”, “Роснефти” та іншим провідним енергетичним компаніям РФ качати більше нафти та газу, коли минулого року почалася повномасштабна війна. Станом на кінець 2022 року бізнес отримав приблизно 6% від свого доходу у 28,1 мільярда доларів.

Відтоді чисельність робочої сили в регіоні скоротилася приблизно до 9600 осіб. За даними джерела, частка Росії в доходах зараз впала приблизно до 5% із 6% наприкінці 2022 року, згідно з фінансовими звітами SLB.

За словами співробітника, минулими тижнями SLB також заблокувала своїм російським працівникам доступ до деякого програмного забезпечення та даних, що зберігаються в США та Великій Британії.

Раніше гендиректор SLB Олів’є Ле Пеш у внутрішньому зверненні до співробітників повідомив, що склалася “складна ситуація”, водночас компанія не планує залишати російський ринок.

“Ми вважаємо, що yfqкращий варіант для всіх зацікавлених сторін – продовжувати працювати в Росії, доки ми можемо робити це відповідно до міжнародних санкцій”.

Довідка. SLB (Schlumberger) – найбільша нафтосервісна компанія. Веде діяльність у 85 країнах. Штаб-квартири компанії розташовано в Х’юстоні та в Парижі. Зареєстрована компанія на Нідерландських Антильських островах. Компанія складається з наступних груп: група визначення, група буріння, виробнича група, cameron group — виробник обладнання для нафтогазовидобувної промисловості.