Найбільший Лондонський морський ринок страховиків оголосив всі російські порти «військовою зоною»: що це означає

Ринок морського страхування Лондона додав російські порти до свого списку районів, які вважаються районами високого ризику. Наголошується, що російські води є зоною з високим ризиком піратства та тероризму.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Врешті може збільшитися вартість доставлення та посилитися логістичний тиск на РФ. Раніше до районів високого ризику додали порти навколо Чорного та Азовського морів, а також води поблизу Румунії та Грузії.

Розширення подібної зони свідчить, що торговельні судна очікують високого ризику через прихильність портів РФ до війни, піратства, тероризму та пов’язаних з ними небезпек. Обмеження означатиме, що судна матимуть сповіщати андеррайтерів (страховиків) під час пересування в порти. Зокрема їм доведеться сплачувати додатково за сім днів для періоду покриття терміну перебування.

Про розширення небезпечної зони повідомили 4 квітня, а підвищення оплати очікують за кілька днів після цього. Анонімне джерело з морського страхування зазначило виданню, що рішення стало несподіваним і “додасть складнощів торгівлі з Росією.”

За словами Європейського зернового трейдера, вже важко знайти власників суден, які хотіли б вирушити до російських портів. Оскільки вони не отримують жодних гарантій, що будуть застраховані через військові ризики. Це рішення не зупинить торгівлю з РФ, але додасть проблем у логістичній сфері.

Що означає рішення Ринку морського страхування Лондона? Судно, яке планує зайти до подібної території ризику, буде зобов’язане повідомити своєму страховику і сплатити спеціальний “військовий платіж”. Суми можуть досягати 5% вартості судна. За словами українського топменеджера та експерта Петро Чернишева, якщо вартість корабля становить 30 мільйонів доларів, то страховий платіж за потрапляння в “зону бойових дій” сягатиме 1,5 мільйона доларів.

“Тобто, щоб виправдати таке (суму витрат – ред.) — корабель має бути завантажений чимось наддорогим, типу, мікрочіпів або, наприклад, ліками. Але я особисто вважаю, що тепер жоден корабель, що належить компаніям із багатих країн, туди просто не піде — це нерентабельно”, — написав Петро Чернишев.