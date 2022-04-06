російсько-українська війна
16:43 Жителів Донбасу та Харківської області закликали евакуюватися «доки є така можливість»
16:23 Євросоюз запровадить обмеження на постачання російської нафти та газу – голова Європейської ради
15:47 Найбільший Лондонський морський ринок страховиків оголосив всі російські порти «військовою зоною»: що це означає
15:41 У Польщі відкрили Варшавську українську школу
14:59 «Мій бізнес тепер зруйновано»: росіянин, який влаштував у Берліні автопробіг на підтримку РФ, поскаржився на проблеми
14:49 Президент Євроради пообіцяв масштабні інвестиції ЄС для відновлення України
14:48 «Путін забрав у мене найрідніше» – у відомого телеведучого в Маріуполі померла мама
14:27 Російський скрипаль, що виступає проти «демонізації росіян», отримав німецьку премію
13:31 Папа Римський засудив «різанину у Бучі» та поцілував прапор України
13:19 Для відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури в Україні створили окремий фонд: деталі
12:47 У Вугледарі російські війська атакували місце роздачі гуманітарної допомоги: є загиблі
12:40 У Маріуполі застрягли 160 000 жителів – Міноборони Великої Британії
12:34 «Скоріше вбивай усіх українців та їдь додому»: в СБУ повідомили, які листи отримують російські окупанти від родичів
12:12 Польща працює над створенням «сухого порту» на кордоні для експорту аграрної продукції з України
12:06 Українські правозахисники та правозахисні організації зробили спільну заяву щодо відключення з етеру «5 каналу», «Прямого» та «Еспресо»
11:36 З російського ринку виходить найбільший виробник вітрових турбін Vestas
11:23 США та ЄС можуть запровадити санкції проти доньок Путіна – The Wall Street Journal
09:49 «Обстрілювали і будинки, і мирних жителів»: голова Бородянської громади розповів, як російські загарбники окупували селище
09:00 Один загиблий та п’ятеро постраждалих: Гайдай повідомив про наслідки обстрілів населених пунктів Луганщини
08:29 Російські окупанти знищили нафтобазу та завод на Дніпропетровщині
07:54 «Перетворюється на кров українців»: у Фінляндії закликали ЄС відмовитись від імпорту російської нафти
00:59 Естонія спорядила до України протитанкові ракети, стрілецьку зброю та гранатомети
00:43 Генератори, медикаменти та продукти – Порошенко привіз допомогу в Чернігів

05 квітня

23:37 «Еспресо», «Прямий» та «5 канал» мають відновити цифрове мовлення – заява Коаліції РПР
22:12 Мінфін РФ скаржиться, що бюджет у березні недоотримав понад 300 мільярдів рублів
21:57 Війна досягає “вирішальної” фази – НАТО очікує “дуже концентрованих” нападів у зоні ООС
21:14 Журналісти з’ясували, де кадировські війська знімають відео для «ТікТок»
21:11 «Да валите их всех нах*й!» – СБУ перехопила накази росіян розстрілювати цивільних
20:19 У Маріуполі колаборанти з «ОПЗЖ» коректували ворожий вогонь та інформували агресора — міська рада
19:38 Український інститут закликав митців зупинити співпрацю з РФ через «маніпуляції та політичну пропаганду»

Найбільший Лондонський морський ринок страховиків оголосив всі російські порти «військовою зоною»: що це означає

Ринок морського страхування Лондона додав російські порти до свого списку районів, які вважаються районами високого ризику. Наголошується, що російські води є зоною з високим ризиком піратства та тероризму.

Середа, 6 квітня 2022, 15:47
Підтримати

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Врешті може збільшитися вартість доставлення та посилитися логістичний тиск на РФ. Раніше до районів високого ризику додали порти навколо Чорного та Азовського морів, а також води поблизу Румунії та Грузії.

Розширення подібної зони свідчить, що торговельні судна очікують високого ризику через прихильність портів РФ до війни, піратства, тероризму та пов’язаних з ними небезпек. Обмеження означатиме, що судна матимуть сповіщати андеррайтерів (страховиків) під час пересування в порти. Зокрема їм доведеться сплачувати додатково за сім днів для періоду покриття терміну перебування.

Про розширення небезпечної зони повідомили 4 квітня, а підвищення  оплати очікують за кілька днів після цього. Анонімне джерело з морського страхування  зазначило виданню, що рішення стало несподіваним і “додасть складнощів торгівлі з Росією.”

За словами Європейського зернового трейдера, вже важко знайти власників суден, які хотіли б вирушити до російських портів. Оскільки вони не отримують жодних гарантій, що будуть застраховані через військові ризики. Це рішення не зупинить торгівлю з РФ, але додасть проблем у логістичній сфері.

Що означає рішення Ринку морського страхування Лондона?

Судно, яке планує зайти до подібної території ризику, буде зобов’язане повідомити своєму страховику і сплатити спеціальний “військовий платіж”. Суми можуть досягати 5% вартості судна. За словами українського топменеджера та експерта Петро Чернишева, якщо вартість корабля становить 30 мільйонів доларів, то страховий платіж за потрапляння в “зону бойових дій” сягатиме 1,5 мільйона доларів.

“Тобто, щоб виправдати таке (суму витрат – ред.) — корабель має бути завантажений чимось наддорогим, типу, мікрочіпів або, наприклад, ліками. Але я особисто вважаю, що тепер жоден корабель, що належить компаніям із багатих країн, туди просто не піде — це нерентабельно”, — написав Петро Чернишев.

Теги: агресія Росії, агресія РФ, Війна в Україні, війна з Росією, піратство рф, податки, порти, російська агресія, російсько-українська війна, страхування, тероризм

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook