Найбільший Лондонський морський ринок страховиків оголосив всі російські порти «військовою зоною»: що це означає

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Врешті може збільшитися вартість доставлення та посилитися логістичний тиск на РФ. Раніше до районів високого ризику додали порти навколо Чорного та Азовського морів, а також води поблизу Румунії та Грузії.
Про розширення небезпечної зони повідомили 4 квітня, а підвищення оплати очікують за кілька днів після цього. Анонімне джерело з морського страхування зазначило виданню, що рішення стало несподіваним і “додасть складнощів торгівлі з Росією.”
За словами Європейського зернового трейдера, вже важко знайти власників суден, які хотіли б вирушити до російських портів. Оскільки вони не отримують жодних гарантій, що будуть застраховані через військові ризики. Це рішення не зупинить торгівлю з РФ, але додасть проблем у логістичній сфері.
Що означає рішення Ринку морського страхування Лондона?
Судно, яке планує зайти до подібної території ризику, буде зобов’язане повідомити своєму страховику і сплатити спеціальний “військовий платіж”. Суми можуть досягати 5% вартості судна. За словами українського топменеджера та експерта Петро Чернишева, якщо вартість корабля становить 30 мільйонів доларів, то страховий платіж за потрапляння в “зону бойових дій” сягатиме 1,5 мільйона доларів.
“Тобто, щоб виправдати таке (суму витрат – ред.) — корабель має бути завантажений чимось наддорогим, типу, мікрочіпів або, наприклад, ліками. Але я особисто вважаю, що тепер жоден корабель, що належить компаніям із багатих країн, туди просто не піде — це нерентабельно”, — написав Петро Чернишев.
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