Найманці ПВК «Вагнер» все ще знаходяться на території України – Пентагон

За даними Міноборони США, військові підрозділи ПВК "Вагнер" після збройного конфлікту на чолі зі своїм власником Євгеном Пригожиним все ще перебувають на території України.

Джерело: CNN

“Щодо їхнього конкретного місцезнаходження та здатності пересуватися, не беруся судити”, – зазначив речник Пентагону Патрік Райдер під час пресбрифінгу.

Водночас він зауважив, що США не вносили жодних змін у розташування американських військ у відповідь на ситуацію в Росії.

“Ми не помітили нічого, що, з нашої точки зору, потребувало б від нас якихось вимушених коригувань”, – пояснив він.

Варто відзначити, президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін “абсолютно” ослаблений після заколоту приватної військової компанії “Вагнер”.

Джо Байден та його команда обережно коментують події, остерігаючись дати Путіну привід заявити про змову Заходу з метою його усунення.

У своєму першому публічному виступі в понеділок Байден наполягав на тому, що Захід не має жодного відношення до заколоту. Але в середу, 28 червня, президент США розширив свої погляди на зменшення ролі Путіна.

“Важко сказати, але він явно програє війну”, – сказав Байден.

“Він програє війну вдома. Він став вигнанцем в усьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія”, – сказав Байден журналістам.

Також 28 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що спроба повстання очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина була “прямим викликом владі президента Росії Володимира Путіна”.

Блінкен назвав короткочасний заколот “фундаментально внутрішньою справою, з якою росіянам і Путіну доведеться рахуватися”, зазначивши, що “тріщини” всередині Росії не є секретом.