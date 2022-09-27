Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
До 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта – заступника командира роти з озброєння однієї з військових частин Збройних сил РФ. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.
Зокрема у суді прокурори довели, що на виконання злочинного наказу військового керівництва РФ засуджений брав участь у збройній агресії в селі Лук’янівка Броварського району Київської області.
Упродовж березня 2022 року він віддавав накази російським армійцям проникати до помешкань мирних мешканців та грабувати їх. Під час виконання наказу лейтенанта, окупанти пошкоджували й руйнували приватні будинки та господарські споруди. Крім того, загарбники танком переїхали легковий автомобіль.
Варто зазначити, що нещодавно у Києві співробітники Служби безпеки України викрили російського агента, який намагався влаштуватися на службу до бойового спецпідрозділу полку “Азов”.
За даними слідства, затриманим виявився мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації так званої “ДНР”. Там він входив до складу підконтрольних РФ “1-го та 2-го армійських корпусів”. Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення “Республіканської гвардії ДНР”.
До 2018 року зловмисник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході України. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до Росії. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності.
В СБУ зазначили, що для того, щоб виконати завдання, зловмисник був переведений з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення.
У разі проникнення до лав ЗСУ він міг передавати своїм російським “керівникам” дані про місця дислокації та переміщення українських військ, а також про кількість їх особового складу і техніки. Проте співробітники СБУ викрили й затримали агента на спробі проходження відбору до “Азову”.
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