У Київській області військовослужбовця РФ засуджено до дев’яти років позбавлення волі за те, що він віддавав накази грабувати мирних мешканців та руйнувати їхні оселі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

До 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта – заступника командира роти з озброєння однієї з військових частин Збройних сил РФ. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Зокрема у суді прокурори довели, що на виконання злочинного наказу військового керівництва РФ засуджений брав участь у збройній агресії в селі Лук’янівка Броварського району Київської області.

Упродовж березня 2022 року він віддавав накази російським армійцям проникати до помешкань мирних мешканців та грабувати їх. Під час виконання наказу лейтенанта, окупанти пошкоджували й руйнували приватні будинки та господарські споруди. Крім того, загарбники танком переїхали легковий автомобіль.

Варто зазначити, що нещодавно у Києві співробітники Служби безпеки України викрили російського агента, який намагався влаштуватися на службу до бойового спецпідрозділу полку “Азов”.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації так званої “ДНР”. Там він входив до складу підконтрольних РФ “1-го та 2-го армійських корпусів”. Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення “Республіканської гвардії ДНР”.

До 2018 року зловмисник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході України. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до Росії. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності.

В СБУ зазначили, що для того, щоб виконати завдання, зловмисник був переведений з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення.

У разі проникнення до лав ЗСУ він міг передавати своїм російським “керівникам” дані про місця дислокації та переміщення українських військ, а також про кількість їх особового складу і техніки. Проте співробітники СБУ викрили й затримали агента на спробі проходження відбору до “Азову”.