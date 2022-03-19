Олександр вступив до лав тероборони задовго до початку війни. Він отримав зброю, припис – охороняти військовий шпиталь. Однак наразі ситуація навколо шпиталю різко погіршилася.

Про це повідомляє 0629.

“Останні два тижні нам безперервно несуть людей. Після кожного обстрілу, а вони тут майже без перерви, люди на руках несуть до нас своїх рідних. У кого немає ноги, у кого руки, у кого обох ніг. Люди стікають кров’ю. І у нас всі хірурги не розгинаючи спини оперують і оперують з ранку до ночі”, — розповів Олександр.

Поранених стало стільки, що шпиталь вже не може всіх прийняти.

“Ви можете собі уявити, що це таке, коли чоловік приносить на руках жінку без ноги, а ми кажемо йому – везіть її в нішу лікарню, бо у нас тут під зав’язку! Це жахливо. Так відбувається щодня. І від цього накриває дика депресія. Здається, що все пропало, що ми звідси живими вже не вийдемо, що це кінець”, — зазначив чоловік.

Зараз шпиталь вимушений змінити місце своєї дислокації. Всі поранені евакуйовані і в безпеці. Водночас хлопці тероборони продовжують нести службу і тримають стрій, не дивлячись ні на що.