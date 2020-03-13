Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

“Найближчим часом інфекційні медичні установи України будуть повністю забезпечені експрес-тестами для виявлення ознак коронавірусу. Постановою Кабінету Міністрів вже виділено 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту. У разі необхідності буде виділено 500 млн гривень на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою. Невідкладно Інститут молекулярної біології НАН України виготовить 200 тис. експрес-тестів на коронавірус”, – сказав Зеленський.

Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре! Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в українців, які перебувають за кордоном не в туристичній поїздці, буде три дні для того, щоб встигнути повернутися додому.