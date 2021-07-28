Наплив мігрантів з Білорусі: Україна направить Литві колючий дріт

Україна відправить Литві гуманітарну допомогу у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів з Білоруссю.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду у середу, 28 липня.

Кабмін вирішив, що Україна направить гуманітарну допомогу Литві. Водночас не уточнювалося, що саме відправлятимуть.

Після засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у Литву відправлять колючий дріт. Він провів телефонну розмову з очільником МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом. В ході бесіди обговорювалася міграційна криза, з якою зіткнувся Вільнюс через невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

“Сьогодні ми вирішили забезпечити Литву колючим дротом, щоб зміцнити кордон. Наш друг і союзник Люблінського трикутника завжди може розраховувати на нас”, – написав у своєму Twitter Кулеба.

2 липня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.