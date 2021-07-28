Наплив мігрантів з Білорусі: Україна направить Литві колючий дріт

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду у середу, 28 липня.
Кабмін вирішив, що Україна направить гуманітарну допомогу Литві. Водночас не уточнювалося, що саме відправлятимуть.
Після засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у Литву відправлять колючий дріт. Він провів телефонну розмову з очільником МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом. В ході бесіди обговорювалася міграційна криза, з якою зіткнувся Вільнюс через невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
“Сьогодні ми вирішили забезпечити Литву колючим дротом, щоб зміцнити кордон. Наш друг і союзник Люблінського трикутника завжди може розраховувати на нас”, – написав у своєму Twitter Кулеба.
2 липня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.
- 2 липня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю закрити кордон з Україною через “велику кількість зброї, яка надходить з України”.
- Перед тим Лукашенко заявив, що країна не прийматиме літаки з України.
- Європейський союз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.