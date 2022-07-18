Колишній “Слуга народу” й прихильник самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка народний депутат Євген Шевченко прийшов до Верховної Ради у форму ЗСУ. У відповідь колеги з "Європейської Солідарності" вигнали його з зали засідань.

Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович.

До Євгена Шевченка виникли претензії, бо він був вдягнений у камуфляж. Народні депутати зазначили, що форму мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, встановлених законодавством України.

“Разом з колегами з “Європейської Солідарності” вигнали з зали засідань ВРУ ватника й фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!” — підписав відео В’ятрович.

Зазначимо, що Євген Шевченко у 2021 році самовільно прилетів до Мінська на зустріч із самопроголошеним Лукашенком. Тоді він заявляв, що більше третини українців нібито хотіли бачити його своїм президентом. Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував поїздку і додав, що нардеп не був делегований на проведення будь-яких перемовин у Білорусі.

23 травня того ж року, коли затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалив Лукашенка.

7 жовтня позафракційний народний депутат не зміг чітко відповісти на запитання про окупацію Росією півострова Крим. Тоді він зробив неоднозначну заяву, сказавши, що Україні необхідно “змінювати курс” і “думати про економіку”

9 листопада 2021 року він планував приїхати до окупованого Донецька, щоб розпочати діалог з бойовиками, які, за його словами, є “нашими людьми”. Тих, хто планував йому розповісти про легітимізацію терористів, він назвав “упоротими порадниками”.

Коли його виключили з фракції “Слуга народу” — він подякував. У тому ж дописі він наголосив, що Україна має дружити з Олександром Лукашенком, бо Білорусь нібито є “стратегічним партнером”, а стабільність сусідньої держави є запорукою спокою України.

Також Євген Шевченко хвалив статтю російського президента Володимира Путіна про “єдність росіян і українців”. Він назвав її “баченням майбутнього”.