Нардепа-«слугу», який пропонував продати собаку за газ, зупинили у наркотичному сп‘янінні, – фото, відео

Про це повідомляє видання Новини. LIVE.

Вчора, 3 липня, о 22:00 на вулиці Русової, що у Дарницькому районі Києва, патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував народний депутат Євгеній Брагар.

Зазначається, що нардепа зупинили через не підсвічений державний номер. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що водій перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Брагару запропонували пройти медичне обстеження.

У протоколі, що опинився у розпорядженні видання, вказано факт наркотичного сп’яніння нардепа.

За інформацією поліції, результат експертизи буде відомим через 3-4 доби. Наразі ж у Брагара забрали водійське посвідчення.

Крім того, поліціянти поскаржилися на погрози від нардепа та його помічника, який називав себе “просто прохожим”. Зокрема, Брагар начебто обіцяв патрульним “влаштувати гарний вечір”.

Вони розмовляли з правоохоронцями на підвищених тонах. Цю розмову вдалося зафіксувати на відео.

Водночас Брагар вирішив написати заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції.

Цікаво ще й те, що Брагар їздив не на своєму автомобілі. Toyota Camry зареєстрована на Лисенка Михайла Борисовича, 1991 року народження. Проте наразі невідомо, хто це та який стосунок має до нардепа.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від партії “Слуга народу” Євгеній Брагар в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно … Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.

Ці слова нардепа викликали чималу критику в соцмережах і осуд з боку його ж фракції.

Сама пенсіонерка тоді заявила про своє розчарування політикою чинної влади.