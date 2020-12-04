Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який спрямований на підтримку бізнесу під час карантину і передбачає списання деяких податкових боргів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4430 в першому читанні проголосували 305 нардепів, а в другому – 302.

Народні обранці також підтримали пропозицію заступника голови ВР Олени Кондратюк про невідкладне підписання документа спікером Дмитром Разумковим.

Законопроєкт був ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів.

Ключові положення законопроєкту наступні:

• списання податкового боргу платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за всіма податками і зборами не перевищує 3060 грн (і він не погашений станом на 01.11.2020);

• відтермінування до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, в тому числі самозайнятих осіб (який у загальній сумі не перевищує 6 800 гривень);

• списання пені і штрафних санкцій у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом;

• збільшення порогу обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень;

• звільнення платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року;

• звільнення платників єдиного податку першої групи від нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску (мова йде про суми за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня і з 1 по 31 травня 2021 роки; такі періоди включаються до страхового стажу);

• не обкладати податком на доходи фізичних осіб і податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19” (№4429, який також був сьогодні ухвалений).