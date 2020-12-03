Верховна Рада України підтримала законопроєкт, яким передбачається, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) призначається на 5 років.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4227 проголосували в першому читанні 281 нардеп, а в другому – 289.

Як зазначила один із авторів законопроєкту Галина Янченко (“Слуга народу”), з жовтня 2020 року триває конкурс на відбір керівника САП: сформована конкурсна комісія, яка вже почала працювати.

Однак у законодавстві існує “правова невизначеність щодо терміну, на який обирається керівник САП”.

Законопроєкт № 4227 покликаний усунути цю невизначеність і відновити дію окремих положень статті 39 закону “Про прокуратуру”. Зокрема, пропонується відновити положення, згідно з яким керівник САП призначається на посаду строком на 5 років.

Дія цієї норми раніше була призупинена до 1 вересня 2021 року на підставі закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (від 19 вересня 2019 року).

Як зазначила Янченко, якщо конкурсна комісія обере нового керівника САП до 1 вересня 2021 року, то без ухвалення законопроєкту № 4227 він “буде призначений довічно”.

Як відомо, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру створили в 2015 році. За результатами конкурсу першим керівником САП був призначений Назар Холодницький. Він написав заяву про звільнення в серпні 2020 року.