Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 4227 проголосували в першому читанні 281 нардеп, а в другому – 289.
Як зазначила один із авторів законопроєкту Галина Янченко (“Слуга народу”), з жовтня 2020 року триває конкурс на відбір керівника САП: сформована конкурсна комісія, яка вже почала працювати.
Однак у законодавстві існує “правова невизначеність щодо терміну, на який обирається керівник САП”.
Законопроєкт № 4227 покликаний усунути цю невизначеність і відновити дію окремих положень статті 39 закону “Про прокуратуру”.
Зокрема, пропонується відновити положення, згідно з яким керівник САП призначається на посаду строком на 5 років.
Дія цієї норми раніше була призупинена до 1 вересня 2021 року на підставі закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (від 19 вересня 2019 року).
Як зазначила Янченко, якщо конкурсна комісія обере нового керівника САП до 1 вересня 2021 року, то без ухвалення законопроєкту № 4227 він “буде призначений довічно”.
Як відомо, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру створили в 2015 році. За результатами конкурсу першим керівником САП був призначений Назар Холодницький. Він написав заяву про звільнення в серпні 2020 року.
- Для призначення нового очільника відомства і інших посадовців САП мала бути сформована конкурсна комісія у складі 4 представників від Ради прокурорів і 7 представників від парламенту. 17 вересня Верховна Рада України призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відповідну постанову було прийнято з 3 разу. “ЄС”, “Батьківщина” та “Голос” розкритикували підібраних кандидатів. Детальніше про це читайте в матеріалі.
- Деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.