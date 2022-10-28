Про це вона повідомила у Facebook.
“Для мене велика честь бути першою українською парламентаркою, яка відвідала Тайвань. Рада зустрітися з президенткою Цай Інвень, урядовцями й депутатами цієї країни. Тайвань показав, що таке справжня дружба і підтримка у біді”, – написала Рудик.
Також під час свого візиту вона подякувала тайванцям за допомогу Україні та підтримку у російсько-українській війні. До прикладу, уряд Тайваню надав Чернігову 500 тисяч доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури міста.
ДОВІДКА. Зауважимо, що Тайвань є острівною державою з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії.
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