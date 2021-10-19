Народну депутатку Верховної Ради Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту “про олігархів“, виключили з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема сьогодні під час засідання про рішення фракції “СН” офіційно оголосив спікер Парламенту Руслан Стефанчук.

“Надійшла інформація від фракції “Слуги народу”, яка говорить про те, що відповідно до ч. 3 ст. 60 закону “Про регламент Верховної Ради” повідомляємо про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” у Верховній раді 9-го скликання Буймістер Людмилу Анатоліївну”, – сказав він.

Слід зазначити, що 4 жовтня голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що рішення щодо виключення Буймістер пов’язане з тим, що нардепка голосувала проти закону про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”.

Наступного дня стало відомо, що Верховна Рада має переголосувати законопроєкт про олігархів № 5599.

Відповідне рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. У рішенні комітету йдеться, що після одночасного врахування поправок 396, 398 і 406 було ухвалено рішення про викладення статті 5 закону в різних редакціях.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що процедура, за якою ухвалювали закон “про олігархів”, дає змогу заблокувати документ через Конституційний Суд.

Що не так із законопроєктом “про олігархів”?

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.

Британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті та старший науковий співробітник Оксфордського університету, Інституту Гувера та Стенфордського університету Ніл Ферґюсон назвав законопроєкт Зеленського “небезпечним прецедентом”. За його словами, намагання створити виняткові закони для конкретних соціальних верств може погано закінчитись. Свої слова він проілюстрував прикладом впровадження у радянській термінології слова “куркулі” й тих наслідків, до яких це призвело.

Схожу думку висловив Фарід Закарія, в минулому головний редактор видання Foreign Affairs, головний редактор Newsweek International, багаторічний ведучий каналу CNN: на його думку, законопроєкт про деолігархізацію створює ризик для вільного функціонування ЗМІ й свободи слова в Україні.

Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професора Джорджтаунського університету, старшого наукового співробітника Atlantic Council та Інституту Петерсона, який напряму порівняв ініціативу Володимира Зеленського з кроками Володимира Путіна на початку його шляху до абсолютної влади у 2000-х.

У законопроєкті Зеленського немає чіткого регулювання поняття “олігарх”. При цьому пропонований президентом законопроєкт не дає реальних механізмів усунення їхнього впливу на економіко-політичне життя держави.