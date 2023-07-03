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Нардепу Алєксєєву обрали запобіжний захід: тримання під вартою на два місяці з можливістю застави

3 липня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву від фракції "Європейська солідарність" у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Депутата підозрюваному у шахрайстві.

Понеділок, 3 липня 2023, 21:11
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Джерело: Офіс генерального прокурора

Суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 2,2 млн грн.

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн народному депутату України, Голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, який підозрюється у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

Алексєєва вже відправили до СІЗО, він зможе вийти після внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється ДБР.

Зазначимо, що вночі 30 червня, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата від “Євросолідарності” Сергія Алєксєєва.

За словами заступника голови СБУ Сергія Наумюка, Алєксєєв протиправно заволодів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця.

Як розповів Наумюк, перша розмова, де народний депутат запропонував свої “послуги” іноземцю, відбулася 1 червня. А вже 17 червня він отримав першу частину “винагороди” – 20 тисяч доларів США.

Згодом фігурант повідомив, що потрібні ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. І 29 червня він отримав другий “транш”.

Раніше Алєксєєв вже прокоментував нічні обшуки СБУ та ДБР й заявив, що це виключно політичне замовлення й “жодних доказів немає”.

Натомість у ДБР повідомили, що докази у провадженні є досить вагомими. Державне бюро розслідувань буде звертатися до суду з клопотанням про обрання народному депутату України запобіжного заходу – арешту з можливістю внесення застави у 10 млн грн.

У Центрі протидії корупції також прокоментували цю ситуацію. Там нагадали, що СБУ та ДБР повідомляють про викриття народного депутата від “Європейської Солідарності” Алєксєєва, який начебто за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Теги: Алєксєєв, запобіжний захід, застава, Львів, розслідування, справа про шахрайство, справа у суді, нардеп

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