Близькі до Банкової соцмережі та сайти оприлюднили перелік народних депутатів від партії "Європейська Солідарність", котрі спільно з Петром Порошенком 17 січня прилетять з Варшави до Києва. Це може бути черговим "доказом прослуховування телефонів опозиційних політиків".

Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірина Геращенко у Facebook.

“Це черговий доказ того, що наші телефони прослуховують, за лідером опозиції шпигують, за нами ведуться негласні слідчі дії і спостереження, яке ми неодноразову фіксували та помічали”, – заявила народна депутатка.

За її словами, відбувається щоденне втручання у приватне життя, інформація про перельоти фіксується та зливається відповідними структурами.

Фракція ЄС висловила рішучий протест діям влади щодо прослуховування, стеження, шпигунства, несанкціонованих слідчих дій проти депутатів та членів команди.

Окрім цього, співголова фракції “ЄС” порадила представникам чинної влади “писати про владу”

“Пишіть про те, на яких островах зараз слуги, хто де і з ким. А про опозицію не смійте знімати незаконну інформацію!”, – наголосила Ірина Геращенко.

Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.