Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірина Геращенко у Facebook.
“Це черговий доказ того, що наші телефони прослуховують, за лідером опозиції шпигують, за нами ведуться негласні слідчі дії і спостереження, яке ми неодноразову фіксували та помічали”, – заявила народна депутатка.
За її словами, відбувається щоденне втручання у приватне життя, інформація про перельоти фіксується та зливається відповідними структурами.
Фракція ЄС висловила рішучий протест діям влади щодо прослуховування, стеження, шпигунства, несанкціонованих слідчих дій проти депутатів та членів команди.
Окрім цього, співголова фракції “ЄС” порадила представникам чинної влади “писати про владу”
“Пишіть про те, на яких островах зараз слуги, хто де і з ким. А про опозицію не смійте знімати незаконну інформацію!”, – наголосила Ірина Геращенко.
Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.
- Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернеться в Україну.
- Про намір його зустрічати повідомили політики, активісти, ветерани, волонтери.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.