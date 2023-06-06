Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС можуть бути міждержавними — експерт

Наслідки підриву Каховської ГЕС можуть мати не тільки національний, а й міждержавний характер. Директор з наукової роботи інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк зазначив, що дуже важко оцінити наслідки, але вони будуть вимірюватися величезними масштабами.

Джерело: національний телемарафон.

За його словами, подібні аварії мають три складові: військова, економічна та екологічна. Дуже часто оцінюються економічні та війскові наслідки, але екологічні важче оцінити, тому вони можуть бути однозначно складнішими.

“Найгірше ці екологічні наслідки вони не будуть регіонального масштабного, це будуть як мінімум державного й національного масштабу, а можливо і міждержавного. Тому що тут не тільки забруднення ґрунтів, затоплення, підтоплення, ерозійні процеси, прояви шкідливої дії, а тут ще будуть різні змиви забруднень, різні процеси гниття, токсикації тощо. Це дуже важко оцінити, але однозначно екологічні загрози вони будуть вимірюватися величезними масштабами”, — сказав він.

Експерт додав, що Київській ГЕС нині нічого не загрожує. Кияни можуть бути спокійними, оскільки дамба перебуває під контролем технічним і професійним контролем. Тільки доступ росіян з вибухівкою до ГЕС може спричинити катастрофу, але нині такої загрози немає.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною, зокрема голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). Перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона вже о 12:00.

На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.

Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.

У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.