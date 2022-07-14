Про це інформує заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей”, – повідомив Тимошенко.

Він додав, що ракетні удари були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”.

Унаслідок російської атаки 90 осіб звернулися за медичною допомогою, із них близько пів сотні у важкому стані.

Рятувальна операція триває. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби – 150 рятувальників, кінологів і психологів.

Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.