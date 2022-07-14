Російська Федерація о 10:50 завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Унаслідок обстрілу кількість жертв зросла до 20.

Про це інформує заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей”, – повідомив Тимошенко.

Він додав, що ракетні удари були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”.

Унаслідок російської атаки 90 осіб звернулися за медичною допомогою, із них близько пів сотні у важкому стані.

Рятувальна операція триває. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби – 150 рятувальників, кінологів і психологів.

Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Для вінничан: якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці трагедії та не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.