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Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

Вранці 5 червня росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу, заявивши, що знищили там танки, передані Україні союзниками. В "Укрзалізниці" спростували інформацію та запросили журналістів пересвідчитись у тому, що військові РФ цілеспрямовано знищують зерновози.

Неділя, 5 червня 2022, 23:47
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#Букви зібрали світлини із території заводу після обстрілів.

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

  • Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ

Наслідки ранкових обстрілів – УЗ розвіяли міф росіян про знищені танки Т-72 на ДВРЗ // 9 фото

4 ракети вдарили по ДВРЗ, що знаходиться на лівому березі Києва.

Голова УЗ Олександр Камишін зазначив, що росіяни б’ють по залізниці щодня, проте пошкодження оперативно ремонтують. Він пояснив, що “Укрзалізниця” не робила ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався.

Водночас не промовчало російське Міноборони. Російське міноборони відзвітувало: ракети знищили під Києвом танки Т-72 та іншу бронетехніку, яку східноєвропейські країни поставили Україні. У міністерстві додали, що повітряно-космічні сили РФ застосували високоточні ракети повітряного базування великої дальності для ударів по околицях столиці, вразивши будівлі вагоноремонтного підприємства.

Очільник УЗ зауважив, що росіяни вкотре збрехали.

Своєю чергою, керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку “УЗ” Олександр Шевченко наголосив, що на території заводу, котрий цілеспрямовано обстріляли росіяни, немає танків, проте є зерновози, якими “експортується українське зерно, годуючи Європу, Африку і нашу економіку”.

Один із цехів заводу повністю знищений, другий — зруйнований частково з устаткуванням, в інших — пошкоджені дахи, вікна, двері, а також посічене обладнання.

УЗ запросила ЗМІ відвідати завод та “на власні очі переконатися, що зазначений завод — об’єкт цивільної інфраструктури”, який займається виготовленням та ремонтом виключно вантажних вагонів, які використовуються для перевезення невійськових вантажів.

До заходу допустили журналістів, котрі отримали акредитацію Міністерства оборони України.

Теги: фото, ДВРЗ, кадри, обстріли, пропаганда рф, ракетні удари, кадры

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