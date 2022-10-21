У Міноборони Великої Британії вважають малоймовірним те, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі, адже російські війська зосереджені в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці нагадали, що 14 жовтня 2022 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до нового російсько-білоруського угруповання військ будуть залучені 70 тисяч білоруських військовослужбовців і до 15 тисяч росіян.

Згодом влада Республіки Білорусь опублікувала відео, на якому видно нібито прибуття російських військ до Білорусі.

Проте за даними британської розвідки, на сьогодні малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі. У розвідці наголосили, що РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні формування заявленої чисельності, адже її війська зосереджені в Україні.

“Білоруські війська, найімовірніше, зберігають мінімальні можливості для проведення складних операцій. Скоріше за все, ця заява є спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність і переконати Україну перемістити більше своїх сил на оборону північного кордону”, – підсумували у розвідці.

Своєю чергою, аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що загроза наступу росіян з території Білорусі залишається низькою, навіть попри попередження про ризик вторгнення від Генштабу ЗСУ.

Експерти прокоментували попередження Генштабу ЗСУ про зростання ризики наступу росіян з Білорусі на північно-західні регіони України. Зокрема у Генштабі попередили, що цей наступ може бути зумовленим намаганням росіян відрізати лінії постачання озброєння від союзників.

Однак аналітики ISW впевнені, що найближчими місяцями такий сценарій війни не є можливим, адже армія РФ не має спроможності перекрити українські лінії постачання наземним шляхом.