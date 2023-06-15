Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що станом вечір 15 червня триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. Попри намагання протистояти просуванню, українська армія продовжує звільняти територію від ворога, що переважає за кількістю особового складу та запасами боєприпасів.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Зокрема на сході росіяни продовжують концентрувати значну кількість сил і засобів, підтягуючи резерви з інших напрямків. Так, з півдня на схід переміщено ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх українських армійців.

Окрім цього, на Бердянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії.

За словами заступниці міністра оборони, на всіх напрямках наступу є просування — близько кілометра на кожному.

Водночас на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

Окрім цього, на добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості особового складу та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу”, – зазначила Маляр.

Зауважимо, у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.