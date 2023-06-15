Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Зокрема на сході росіяни продовжують концентрувати значну кількість сил і засобів, підтягуючи резерви з інших напрямків. Так, з півдня на схід переміщено ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх українських армійців.

Окрім цього, на Бердянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії.

За словами заступниці міністра оборони, на всіх напрямках наступу є просування — близько кілометра на кожному.

Водночас на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

Окрім цього, на добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості особового складу та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу”, – зазначила Маляр.

Зауважимо, у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.