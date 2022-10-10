Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.
“Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучість наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, це майбутнє Росії – майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя”, – сказав Резніков.
Зазначимо, що вибухи лунають по всій території України близько з восьмої ранку. Окупанти здійснили удари по критичній інфраструктурі. Всього вони випустили 75 ракет по Україні.
По всій країні оголошена повітряна тривога. Громадян закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).
- 10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.
- Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.
- В Одесі близько 10:30 сталися кілька вибухів. У місті працюють сили ППО.
- У Київській області над Бучанською міською територіальною громадою збито 6 ракет.