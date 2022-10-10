Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

“Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучість наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, це майбутнє Росії – майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя”, – сказав Резніков.

Зазначимо, що вибухи лунають по всій території України близько з восьмої ранку. Окупанти здійснили удари по критичній інфраструктурі. Всього вони випустили 75 ракет по Україні.

По всій країні оголошена повітряна тривога. Громадян закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.